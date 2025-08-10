西武は１０日、岸潤一郎外野手（２８）の出場選手登録を抹消した。理由は「右太もも裏肉離れ」によるもので、実戦復帰までには６週間を要する見込みだという。前日９日の楽天戦（ベルーナ）６回の走塁中に痛めたもので、岸は７回の守備から途中交代していた。岸は今季初昇格となった４月１３日の日本ハム戦（エスコン）でも「左太もも裏肉離れ」で登録を抹消されており、今回はその反対側の足を痛めたことになる。岸に代わ