お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーさんが自身のＸを更新。俳優・二階堂ふみさんと結婚したことを公表しました。 【写真を見る】【 カズレーザー・二階堂ふみ 】 結婚を発表「時には衝突し時には落ち込むこともありましょうが、最後は笑って前を向ける、そんなゆるく朗らかな家庭を築いていきたい」カズレーザーさんと、二階堂ふみさんは連名で文書を公表し「私カズレーザーと二階堂ふみは、このたび入籍いたし