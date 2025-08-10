入れ歯を使用している方のなかには、お口の中が乾燥しやすくなったと感じることも少なくないのではないでしょうか。 唾液は口腔内の健康維持に欠かせない重要な役割を果たしており、その分泌量の変化は入れ歯の装着感や日常生活の質に大きく影響します。 本記事では、唾液の役割や入れ歯への影響、そして唾液が減少したときの対処方法を詳しく解説します。 唾液の分泌が気になる方や、お口の乾燥にお悩みの方にとって、予防や日