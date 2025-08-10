女優・二階堂ふみが１０日、カズレーザーとの結婚を公式サイトで発表した。カズレーザーも自身のＸで「このたび入籍たしました」と連名書面で報告した。【二階堂ふみの公式サイト全文】ご報告２０２５／０８／１０二階堂ふみが、メイプル超合金カズレーザーさんと入籍いたしましたことをご報告申し上げます。今後も変わらず活動を継続してまいりますので、引き続き温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます。重ねて恐縮では