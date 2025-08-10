10日、広島・広陵高校は兵庫・西宮市で会見を開き、2回戦以降の出場辞退を発表しました。会見内容は以下の通りです。本日は、皆様、大変お忙しい中をお集まりいただき、誠にありがとうございます。広陵高等学校の校長の堀正和でございます。隣におりますのが事務局長の浅田哲雄でございます。昨日、広陵高等学校の母体であります学校法人広陵学園の理事会を臨時に開催し、第107回全国高等学校野球選手権大会において、広陵高等学校