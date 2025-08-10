近畿地方は、明後日12日にかけて、大雨や強風により高速道路など交通機関に影響の出る所があるでしょう。外出の際には、最新の情報を確認するようにしてください。明日11日断続的に雨沿岸部を中心に南寄りの風が強まる所も近畿地方は、明日11日は断続的に雨が降り、雷を伴う所もあるでしょう。紀伊山地周辺では、局地的に1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨の降る恐れがあります。大阪や京都などの市街地でも、短い時間に激し