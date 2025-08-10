パンサー尾形貴弘（48）が10日放送のフジテレビ系「かのサンド」（日曜午前10時）に出演。仙台育英のサッカー部で10番を付け、サッカーに夢中だった時代を振り返った。今回はサンドウィッチマン、狩野英孝と仙台を歩いた。一行は思い出の味と語る「北京餃子」で思い出のグルメを堪能した。富澤たけしから「仙台育英のサッカー部は厳しいの？」と質問され、尾形は「厳しかったっすね。1年生とか、試合負けたら坊主ですし、先輩も厳