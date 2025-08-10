モンテ物産は、イタリアの名門ワイナリー「フォンタナフレッダ」と明治のチョコレートブランド「THE Cacao」のコラボレーションによる、特別なセットを数量限定で販売。 THE Cacaoと楽しむ銘醸地ピエモンテの厳選ワインセット セット価格(税込)：7,980円商品内容：フォンタナフレッダ社のワイン3本と、明治THE Cacao4種類をセットにしてお届けします。＜ワインラインナップ＞ ● フォンタナフレッダ／