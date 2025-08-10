コーセーフーズは、従来の「きゅうり漬の素」を全面リニューアルし、『やみつききゅうりの素』として販売中です。 コーセーフーズ『やみつききゅうりの素』 発売日：2025年3月1日内容量：36g(小袋12g×3袋)きゅうり2〜3本用×3回分賞味期限：常温13カ月小売希望価格：180円(税抜き)194円(税込み) コーセーフーズは、従来の「きゅうり漬の素」を全面リニューアルし、『やみつききゅうりの素』