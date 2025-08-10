◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク1-0日本ハム(10日、みずほPayPayドーム)ソフトバンクのモイネロ投手が13奪三振完封の好投。イニングの途中ではマウンドを気にする様子が見られました。ソフトバンク1点リードの7回、ここまで日本ハム打線を2安打無失点に抑えていたモイネロ投手は、先頭のマルティネス投手に対して1ボール2ストライクと追い込むと、球審にタイムを要求。マウンドのプレート辺りを指さし、何やら確認を求めました