NPB(ÆüËÜÌîµåµ¡¹½)¤Ï10Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£¥í¥Ã¥Æ¤ÏÃæÂ¼Ì­ÌïÅê¼ê¤ÈÀèÈ¯¡¦¥Ü¥¹Åê¼ê¤òÅÐÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÂ¼Åê¼ê¤Ï7·î31Æü¤ËËõ¾Ã¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¤ÎºÇÃ»¤Ç¤ÎºÆ¾º³Ê¡£Á°²óËõ¾Ã»þ¤Ï¡¢7·î30Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç¤Î¥í¥ó¥°¥ê¥ê¡¼¥Õµ¯ÍÑ¤Ë±þ¤¨¤¿ÍâÆü¤ÎËõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï5²óÅÓÃæ¤«¤é2ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¡£1¥¢¥¦¥È1¡¢3ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤«¤é1ËÜ¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°Ê¹ß¤Ï2¤È2/3²ó¤Ç44µå¤òÅê¤²¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï7»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨2.38