「ちびぐるみ」の5周年を記念して、2025年10月4日(土)・10月5日(日)に池袋・サンシャインシティにて『ちびぐるみフェス』を開催。 ちびぐるみフェス  開催日： 2025年10月4日(土)・5日(日)時間： 10月4日(土) 10:00〜19:00(最終入場受付 18:30)10月5日(日) 10:00〜18:00(最終入場受付 17:30)会場： 池袋・サンシャインシティ展示ホールD所在地： 〒170-0013東京都豊島区東池袋3丁目1-4文