やりがいのある仕事をするにはどうすればいいか。プロ司会者で作家の鹿島しのぶさんは「『会社にやらされている仕事はつまらない』とグチる人にやりがいのある仕事なんて回ってこない。どんな仕事でも丁寧に心をこめてすることが大切で、そうすることで大きな仕事に結ぶつくことがある」という――。※本稿は、鹿島しのぶ『ワンランク上のおとなの礼儀』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／AndreyPopov※