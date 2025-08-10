俳優のジョージ・クルーニー（64）は、自分の演技に関する批判に耳を傾けないという。どの作品も自分自身だとして演技力に関して疑問視されることもあるジョージだが、本人はそういった意見に関心がないそうだ。 ヴァニティ・フェア誌にジョージはこう語る。「人々が、私は自分自身を演じていると言っている？気にしないね」「私の年齢層で『オー・ブラザー！』のようなコメディと