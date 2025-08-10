太平洋戦争中、連合軍と日本軍が激突したレイテ沖海戦は「史上最大の海戦」と言われる。機関兵として重巡洋艦「妙高」に乗艦していた吉井利夫さんは、戦艦「武蔵」が撃沈するところを目撃したという。取材したノンフィクション作家・早坂隆さんの著書『戦争の肖像 最後の証言』（ワニ・プラス）より、一部を紹介する――。1941年10月30日、宿毛湾沖標柱間にて公試中の大和（画像＝Naval History & Heritage Command／PD-Japan-