―［貧困東大生・布施川天馬］― みなさんは「国語力」とは何だと思いますか？おそらく最初に浮かぶのは「文章を読んで理解する能力」でしょう。『ルポ 誰が国語力を殺すのか』（文藝春秋）にて、衝撃的な例が紹介されました。なんと、小学校4年生の子どもたちが、ごんぎつねの葬式のシーンを「死んだお母さんを鍋に入れて消毒している」「鍋で煮て溶かしている」と解釈している様子が報告されたのです。これは極端な例で