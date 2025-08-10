7月22日、アメリカのトランプ大統領はSNSで日本と関税交渉で合意したと発表。相互関税を15％に引き下げることが明らかとなり、23日朝の東京株式市場は取引開始直後から全面高に。日経平均株価は一時、1500円以上値上がりし、2025年の最高値を更新した。だが、関税がなくなるわけではないことから、先行きについては慎重な見方をする意見もあり、こうした相場展開に不安を感じている読者は少なくないだろう。◆アンティークコイン