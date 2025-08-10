広陵（広島）の出場辞退を受け、14日の第4試合に予定されている2回戦の不戦勝が決まった津田学園（三重）の佐川竜朗監督が、大会本部を通じてコメントを発表した。「監督として過去2回、夏の甲子園に出場して、2回とも2勝目の壁が破れなかったので、3回目の今回は2勝目をかけた広陵との対戦を楽しみにしていました。中井哲之監督には、甲子園練習の時に?守備をふだん通りにしっかりやれば2回勝てるよ?と声をかけていただき、そ