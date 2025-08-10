犬が褒められて嬉しいときの行動8つ 犬は褒められて嬉しくなると、さまざまなボディランゲージで気持ちを表現します。行動の特徴を知っておくと、愛犬の気持ちに寄り添いやすくなりますよ。 ここでは、犬が褒められて嬉しいときの行動8つをご紹介します。 1.しっぽを振る 犬のしっぽは、感情のバロメーターです。嬉しい気持ちが高まると、しっぽを勢いよく振ったり、大きくゆったり振ったりといった動きが