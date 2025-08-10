８月10日、日本サッカー協会は日本サッカー界のスーパーレジェンドである釜本邦茂氏が他界したと発表した。享年81。偉大なストライカーの突然の訃報となった。釜本氏は本誌「サッカーダイジェスト」でかつて月１コラムを担当していただき、「サッカーダイジェストWeb」でも日本代表戦解説などで時に優しく、時に辛辣に、時にユーモアを交えて持論を展開してもらった。常に日本サッカー界の現状と行く末を案じ、その進化と発展