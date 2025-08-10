10日（日）、ロッテ浦和球場でのイースタン・リーグ、対ロッテ戦。DeNAの先発投手は小園健太、対するロッテの先発投手は西野勇士。3回裏、小園はアセベドに本塁打を浴び3点を奪われる。DeNAは先制を許してしまう。5回表、ついにDeNA打線がロッテ先発の西野を捉える。関根大気、東妻純平の安打などで一死一二塁とし、知野直人の適時打で１点を返す。続く度会隆輝が犠牲フライを放ち1点を追加。2対3と反撃の狼煙を上げた。5