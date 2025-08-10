10日（日）、CAR3219フィールドでのイースタン・リーグ、対西武戦。ヤクルトの先発投手は青柳晃洋、対する西武の先発投手は青山美夏人。1回裏、青柳は適時二塁打で1点を奪われる。ヤクルトは先制を許してしまう。3回裏、青柳は無死一二塁とされたところで降板。後を継いだ金久保優斗は適時打で1点を奪われる。0対2となる。5回裏、マウンドに3番手の原樹理が上がる。二死二塁とされたものの無失点で切り抜けた。6回裏、4