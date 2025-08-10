この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、ミチル(@mitiruxxx)さんの投稿です。珍しいデザインのものや、アイデアが素晴らしい雑貨や文房具を見るとわくわくしませんか？クリエーターのミチルさんは、鉛筆を削ると子ライオンにタテガミが生える鉛筆削りのアイデアを投稿。ほしい・かわいすぎると反響が寄せられました。思わず手に取ってしまいたくなるはず…！ こんなの欲しかった！