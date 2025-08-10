８月１０日の札幌１１Ｒ・ＵＨＢ賞（３歳上オープン、芝１２００メートル＝１６頭立て）は、鮫島克駿騎手が騎乗した単勝２番人気のフィオライア（牝４歳、栗東・西園正都厩舎、父ファインニードル）が勝利した。勝ちタイムは１分９秒２（良）。スタートからダッシュ良くハナを奪うと、直線では両サイドから迫られるも粘り腰を発揮。ゴールの瞬間は４着馬までが全くの横一線になり約８分間の写真判定が行われたが、２着との鼻差