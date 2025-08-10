警察や軍関係、暴力団組織などの内部事情に詳しい人物、通称・ブラックテリア氏が、関係者の証言から得た驚くべき真実を明かすシリーズ。今回は、増加するクマの出没に悩まされる養蜂を営む人たちについて。【写真】こんなに大量に！ニホンミツバチがむらがる姿＊＊＊「今年は庭に巣箱を持ってくるのが怖い」。そう語るのは栃木県那須塩原市の自宅の庭で毎年、趣味で養蜂を行っている男性だ。天皇ご一家が夏に静養される那