「弟はもはやガイコツだ。いつ死んでもおかしくないほど飢えさせられ、ひどい苦痛に耐えている。ほとんど何も話せず、動くこともできない」──パレスチナ・ガザ地区で拘束されているイスラエル人のイライ・ダヴィド氏は、8月4日（現地時間、以下同）BBCの取材でこのように語った。イスラム組織ハマスが公開した「ある動画」を受けての訴えである。【衝撃写真】「もはやガイコツ」骨が浮き出るほど痩せ細った姿に…“自分の墓”を