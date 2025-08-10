10日の中京7R・CBC賞（芝1200メートル）は5番人気のインビンシブルパパ（牡4＝伊藤大）が逃げ切った。勝ち時計は1分7秒4。1番人気のジューンブレア（牝4＝武英、父アメリカンファラオ）は半馬身差の2着だった。ジューンブレアに騎乗した武豊は「3角でごちゃついて折り合いを欠いた。うまく乗れなかったね。もったいなかった」と話した。