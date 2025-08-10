NPB(日本野球機構)は10日の公示を発表。阪神は糸原健斗選手を登録し、ヘルナンデス選手を抹消しました。糸原選手は7月31日に抹消されて以来の最短での再昇格。今季の開幕を1軍で迎えましたが、徐々に状態を落とし、48試合の出場で打率.179、0本塁打、3打点という成績でした。2軍戦では4試合に出場し、11打数3安打、打率.273という成績。再びの1軍の舞台での躍動に期待がかかります。代わって抹消となったのは、新助っ人のヘルナン