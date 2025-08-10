気象台は、午後4時18分に、洪水警報を防府市、周南市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】山口県・防府市、周南市に発表 10日16:18時点山口県では、11日朝まで土砂災害に警戒してください。西部、中部、北部では、10日夜遅くまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■下関市□洪水警報10日夜遅くにかけて警戒■宇部市□大雨警報・土砂災害11日朝にかけて警戒・浸水10日