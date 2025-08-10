カンテレ（関西テレビ）「お笑いワイドショーマルコポロリ！」が１０日放送され、ハイスペックコンビ「コットン」特集が組まれた。２０２２年１０月に開催された「キングオブコント２０２２」（ＫＯＣ）で準優勝したコットン。前年２１年に「ラフレクラン」から改名し、きょん（３７）は三谷幸喜氏からも絶賛される演技力で注目され、西村真二（４１）はハイスペックすぎる芸人と紹介された。水泳ではジュニアオリンピック