乳がんを経験したすべての女性に、もう一度「水にふれる喜び」を届けたい――。そんな想いから生まれたスイムウェアブランド「MILANO MAILLA（ミラノ・マイラ）」が、2025年8月3日（日）名古屋でお披露目イベントを開催します。プロデューサーである深瀬文子さん自身の乳がん経験を通じ、誰もが自由に、美しく、そして安心して泳げる水着を追求。当日は開発秘話や、交流の場も設けられるので、お楽しみに