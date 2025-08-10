耀太はお調子者で友だちも多く、よく飲み会にも誘われていました。結婚して子どもが生まれてからも、ちょくちょく飲みに行っていましたが、まさかマッチングアプリや婚活パーティに参加していたなんて…。誰ともマッチングすることなく、ただの気まぐれで参加していた耀太。しかし、婚活パーティで出会った亜美によって耀太や家族までも巻き込まれて行って…。■マッチングしたのは既婚者?! 騙された女亜美は5年前から婚活をしてい