◆西武ー楽天（10日、ベルーナドーム）西武の岸潤一郎外野手（28）が10日、出場選手登録を抹消された。前日9日の試合で「右太もも裏違和感」のため、7回の守備から途中交代していた。同日に所沢市内の病院で受診し、「右ハムストリングスの肉離れ。実戦復帰まで6週間」と診断された。今季一軍では10試合に出場し、打率1割6分7厘だった。代わりにモンテル外野手（25）が出場選手登録された。育成契約から5月7日に支配下契約を