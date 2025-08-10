※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ夫と同僚・芹との関係に疑念を抱いた妻は、ついに離婚を決意。夫はかつて芹の距離感に戸惑いつつも、結婚後は落ち着いていました。しかし昇進後、責任感から芹の私的な相談にも応じるようになり、出張先で2人きりで飲んだ日を境に再び異様な距離感に。夫の説明に違和感を抱いた葉山は、芹が最初から取引先を誘っていなか