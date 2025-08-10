西武の岸潤一郎外野手（28）が10日、出場選手登録を抹消された。前日9日の楽天戦で右太もも裏を痛め、7回の守備から途中交代。同日に所沢市内の病院で受診し、「右ハムストリングスの肉離れ」と診断された。実戦復帰までは6週間の見込み。