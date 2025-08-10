1971年創業の英国ライフスタイルブランド「Mulberry(マルベリー)」が、スヌーピーの登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」とのコラボコレクションをローンチ。阪急百貨店公式通販サイトにて2025年8月5日より先行オーダーがスタートしているほか、2025年8月13日(水)よりマルベリー阪急うめだ本店(大阪市北区)、阪急百貨店公式通販サイトにて販売がスタートする。【画像】コラボアイテムをもっと見る「Mulberry」と「PEANUTS」の