「ソフトバンク１−０日本ハム」（１０日、みずほペイペイドーム）七回にソフトバンクの先発・モイネロがマウンドの異常を訴えるシーンがあった。七回、先頭のマルティネスに３球目を投じた直後、マウンドの異変を訴えた。ベンチから通訳が出てきて審判団もマウンドに集結。軸足を置くプレート部分があらわになっており、掘れすぎたことが影響していたとみられる。その後、自らの足でマウンドを整地し、試合が再開された。