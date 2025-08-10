女優の二階堂ふみが１０日、お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーと結婚したことを自身の公式サイトなどで発表した。所属事務所の「ソニー・ミュージックアーティスツ」は公式サイトで、「二階堂ふみが、メイプル超合金カズレーザーさんと入籍いたしました」と報告。今後について「変わらず活動を継続してまいりますので、引き続き温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます」とした上で「重ねて恐縮ではございま