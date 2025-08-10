Image: even_official こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。仕事のできる人ほど、睡眠環境にお金をかける理由があります。毎朝の目覚めの質が、その日一日のパフォーマンスを左右する。そんな経験、誰しもあるはずです。特に40代を過ぎると、睡眠の質がダイレクトに翌日の集中力に響いてきますよね。布団の入れ替えが瞬時に完了