10日午前、鹿児島空港にイギリス軍の戦闘機が緊急着陸しました。点検のため滑走路が一時閉鎖され、鹿児島空港を発着する便に遅れが出ました。 空港事務所によりますと、10日午前11時半頃、イギリス空軍の「F-35B」戦闘機が機体のトラブルで鹿児島空港に緊急着陸しました。「F-35B」は滑走路わきの誘導路に停止し、滑走路は点検のため、一時、閉鎖されました。 この影響で鹿児島空港を発着する便に遅れが出て、ロビーはお盆