「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が10日、Xを更新。女優の二階堂ふみ（30）と結婚を発表した。2人は連名で文書を発表。「平素より格別のご高配を賜り熱く御礼申し上げます。私カズレーザーと二階堂ふみは、このたび入籍いたしましたことをここにご報告させていただきます」とつづった。続けて「如何せん二人共に個性やこだわりが強いもので、時には衝突し時には落ち込むこともありましょうが、最後は笑って前を向ける