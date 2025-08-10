「高須クリニック」高須克弥院長（80）が10日、自身のX（旧ツイッター）を更新。母子家庭で育った医学生の支援を決定したと報告した件について“見返り”を求める声に反論した。高須院長は「かっちゃんの母はシングルマザーでかっちゃんを医者に育てた。祖母もシングルマザーで母を医者に育てた。かっちゃんは常にシングルマザーの味方である。銀座高須クリニックに母子そろって救援要請に来てる。もちろん助ける。まかせなさ