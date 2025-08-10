バレーボールの世界3大大会のひとつ“世界バレー”に向け、女子日本代表は都内で合宿を行っている。23日にカメルーンとの初戦が控える中、この日はレシーブやゲーム形式での練習で汗を流した。練習後にはキャプテンの石川真佑（25）が世界バレーへの思いを語った。【一覧】世界バレー女子8月23日、男子9月13日開幕！ 日程＆日本代表登録メンバー6月から約2カ月間にわたって開催されたネーションズリーグ（VNL）では2大会連続のメダ