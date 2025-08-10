９日の日本テレビ「ｗｉｔｈＭＵＳＩＣ」には、ｔｉｍｅｌｅｓｚがゲスト出演した。タイトルにちなみ「今後ｗｉｔｈしてみたいアーティスト」を聞かれると、原嘉孝は「ちょっとこれ先に謝っておきます。恐れ多いですけど、サザンの原由子さん」と回答。菊池風磨が「つながりありますから」と合いの手を入れ、原は「血のつながりがあるってわかったので、ちょっと恐れ多いですけど、曲とか書いていただいたりとか、コラボする