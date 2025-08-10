8月11日（月）の『徹子の部屋』に、藤あや子が登場する。【映像】加藤タキ、80代を迎えても現役で活躍。結婚44年目の夫と仲良くいられる秘訣は「夫婦別室」美しいドレス姿で登場した藤は、現在64歳。2017年に再婚した24歳下の夫とは今年結婚8年に。実は結婚記念日は親友・坂本冬美の誕生日だった？夫と6年前に引き取った2匹の保護猫とにぎやかな日々を過ごす藤の自宅には、飼い主のいない猫が餌を食べに来るようになったという。そ