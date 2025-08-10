交通事故を未然に防いだ親子とタクシー運転手の男性に警視庁から感謝状が贈呈されました。警視庁武蔵野警察署から感謝状が贈られたのは、母親と娘の親子とタクシー運転手の男性の3人で、7月に車道で酔っぱらって寝込んでいた男性を保護して通報し、交通事故を未然に防ぎました。タクシー運転手の男性は、事故を起こさないため常に意識しているということです。