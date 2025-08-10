明石家さんま（70）が10日、TBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜午後1時）に出演。東京・六本木の有名キャバクラ嬢の“衝撃の旅行費用”に真顔で驚く一幕があった。この日、「キャバクラ頂上決戦・夏最強優良店はどっちだ！？」と題し、東京・六本木の「ジャングル東京」vs東京・蒲田の「アリーヤ」のキャストたちが出演し、さまざまな項目について競う企画が行われた。SNSにアップし響くショットなどを競う「映え写真対決」とい