【モデルプレス＝2025/08/10】元プロレスラーでタレントの北斗晶が9日、自身のオフィシャルブログを更新。孫の誕生日に手作りした料理を披露した。【写真】元プロレスラー、孫の誕生日に作った特製プレート◆北斗晶、孫の誕生日に作った特製プレート公開北斗は「本日8月9日は…孫の寿々の2歳のお誕生日です」「ばーちゃんは、お誕生日ご飯作り」とし、手料理を公開。「すーちゃんスペシャル」と題し、赤飯やオムナポリタン、ミート