女優・二階堂ふみ（30）とお笑いコンビ「メイプル超合金」カズレーザー（41）が10日、結婚したことを発表した。カズレーザーの公式X（旧ツイッター）や二階堂の所属事務所公式サイトで報告された。カズレーザーの公式Xに連名の文書が掲載され「平素より格別のご高配を賜り熱く御礼申し上げます。私カズレーザーと二階堂ふみは、このたび入籍いたしましたことをここにご報告させていただきます」と発表した。続けて「如何せん