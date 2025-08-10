元日本代表監督のフィリップ・トルシエが、前園真聖氏のYouTubeチャンネル「おじさんだけど、遊んでもいいですか？」で、代表監督時代を振り返った。トルシエは、1998年に日本代表の監督に就任し、世代別の代表監督も兼職。99年に行なわれたワールドユース（現U-20ワールドカップ）で準優勝、2000年のシドニー五輪でベスト８、2002年の日韓W杯でベスト16に導く手腕を発揮した。一方、選手に厳格な規律を課し、時には声を荒げ